В России появился новый вид мошенничества с фейковыми маркетплейсами

«Вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС», — поделилась Верестникова с РИА Новости.