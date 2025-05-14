Убийцу в США арестовали спустя 47 лет после преступления благодаря пачке сигарет

Американские правоохранители благодаря отпечаткам на пачке сигарет отыскали и арестовали мужчину, который убил и изнасиловал девушку в 1977 году.
Тело задушенной 24-летней Жанетт Ралстон обнаружили в ее автомобиле на парковке около бара в Калифорнии. Преступление при этом в течение 47 лет оставалось нераскрытым. Следовали летом 2024 года решили в последний раз попробовать отыскать убийцу, после чего вновь пробили в реестре ФБР все отпечатки пальцев, собранные на месте случившегося.
Эксперты в ходе комплексного анализа обнаружили едва заметный отпечаток, снятый с сигаретной пачки в машине Ралстон. Оказалось, что он принадлежит 69-летнему Вилли Юджину Симсу, которые уже длительное время назад переехал в провинциальный город в штате Огайо.
— Имея на руках совпадение отпечатков пальцев, следователи… отправились в Огайо, чтобы собрать образец ДНК у Симса… Эта ДНК совпала с материалом, найденным под ногтями Ралстон… Если его признают виновным, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения, — передает журнал People.
Другой похожий случай также произошел в США, где правоохранители арестовали мужчину, который 48 лет назад убил 16-летнюю школьницу.