Убийцу в США арестовали спустя 47 лет после преступления благодаря пачке сигарет

Тело задушенной 24-летней Жанетт Ралстон обнаружили в ее автомобиле на парковке около бара в Калифорнии. Преступление при этом в течение 47 лет оставалось нераскрытым. Следовали летом 2024 года решили в последний раз попробовать отыскать убийцу, после чего вновь пробили в реестре ФБР все отпечатки пальцев, собранные на месте случившегося.