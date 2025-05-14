Смольный требует снести ресторан на Крестовском

Петербургские чиновники добиваются сноса ресторана на Крестовском острове, рядом с «Газпром-Ареной». Причиной стало, по их мнению, нарушение условий аренды земли — участок предназначен для пляжного комплекса без капитальных построек.
— Владельцы ресторана с этим не согласны и добились в суде временного запрета на демонтаж, — сказано в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ресторан работает на участке площадью более 5,6 тысячи кв. м, предоставленном в аренду еще в 2010 году. В 2024 году власти выявили там заведение с вывеской и алкоголем свыше 16,5% и посчитали это поводом для расторжения договора. Арендатора оштрафовали и потребовали освободить участок. В ответ компания заявила, что сооружение временное, предназначено для посетителей пляжа, а алкоголь продает субарендатор, — обратил внимание РБК.
Суд первой инстанции отклонил иск Комитета имущественных отношений, чиновники подали апелляцию — заседание по ней состоится 28 мая. Параллельно 9 июня суд рассмотрит спор по заявлению арендатора о запрете сноса.