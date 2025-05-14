Смольный требует снести ресторан на Крестовском

Ресторан работает на участке площадью более 5,6 тысячи кв. м, предоставленном в аренду еще в 2010 году. В 2024 году власти выявили там заведение с вывеской и алкоголем свыше 16,5% и посчитали это поводом для расторжения договора. Арендатора оштрафовали и потребовали освободить участок. В ответ компания заявила, что сооружение временное, предназначено для посетителей пляжа, а алкоголь продает субарендатор, — обратил внимание РБК.