Группа «Браво» выступит перед заключительным матчем «Крыльев» в Самаре

В ближайшее воскресенье, 18 мая, футбольные болельщики и любители музыки смогут насладиться захватывающим спортивным событием и ярким музыкальным выступлением одновременно.
Заключительная домашняя игра сезона футбольного клуба «Крылья Советов» станет настоящим праздником спорта и искусства, собрав тысячи поклонников футбола и творчества легендарной группы «Браво».
Программа обещает быть насыщенной и интересной. Начало торжественной части намечено на полдень, однако настоящий фейерверк эмоций стартует ровно в 13 часов 15 минут, когда знаменитые музыканты соберутся на площадке третьего входа стадиона «Солидарность Самара Арена».
Здесь прозвучат любимые всеми хиты коллектива, ставшие настоящими символами целой эпохи музыкальной культуры России.
Подготовившись эмоционально благодаря зажигательной музыке «Браво», зрители смогут насладиться главным событием дня — спортивной битвой между командами «Крылья Советов» и московским «Спартаком».
Матч начнется сразу же после завершения концерта, ориентировочно в 14 часов 30 минут.
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