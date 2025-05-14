Группа «Браво» выступит перед заключительным матчем «Крыльев» в Самаре

Программа обещает быть насыщенной и интересной. Начало торжественной части намечено на полдень, однако настоящий фейерверк эмоций стартует ровно в 13 часов 15 минут, когда знаменитые музыканты соберутся на площадке третьего входа стадиона «Солидарность Самара Арена».