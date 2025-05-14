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В Ульчском районе Хабаровского края вводят ограничение на движение грузовиков

Движение большегрузов запретят на месяц.

Источник: Минтранс Хабаровского края

Чтобы предотвратить разрушение дорог общего пользования в Ульчском районе Хабаровского края из-за ухудшения состояния дорожного покрытия, с 16 мая по 14 июня 2025 года вводится временное ограничение на проезд транспортных средств массой больше 16 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Под ограничение попадут следующие дороги: Большие Санники — Мариинский Рейд, Мариинское — Мариинский Рейд, Сусанино — Аннинские Минеральные Воды, Савинское — Монгол, Солонцы — Кольчем, Киселевка — Ключевой, а также подъезды к сёлам Кизи и Монгол.

Под исключение попадают грузовики, перевозящие топливо, уголь, продукты питания. Кроме того, проезд разрешен машинам специального назначения и автобусам.