В Ульчском районе Хабаровского края вводят ограничение на движение грузовиков

Чтобы предотвратить разрушение дорог общего пользования в Ульчском районе Хабаровского края из-за ухудшения состояния дорожного покрытия, с 16 мая по 14 июня 2025 года вводится временное ограничение на проезд транспортных средств массой больше 16 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Под ограничение попадут следующие дороги: Большие Санники — Мариинский Рейд, Мариинское — Мариинский Рейд, Сусанино — Аннинские Минеральные Воды, Савинское — Монгол, Солонцы — Кольчем, Киселевка — Ключевой, а также подъезды к сёлам Кизи и Монгол.
Под исключение попадают грузовики, перевозящие топливо, уголь, продукты питания. Кроме того, проезд разрешен машинам специального назначения и автобусам.