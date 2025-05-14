В Ульчском районе Хабаровского края вводят ограничение на движение грузовиков

Чтобы предотвратить разрушение дорог общего пользования в Ульчском районе Хабаровского края из-за ухудшения состояния дорожного покрытия, с 16 мая по 14 июня 2025 года вводится временное ограничение на проезд транспортных средств массой больше 16 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».