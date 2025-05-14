Спрос на квартиры в Минске весной 2025 заметно снизился

Рынок продажи и покупки жилья, как новостроек так и вторички, в Минске весной 2025 просел. Агентство «Минск-Новости» приводит статистику: в апреле 2025 в Минске было заключено 1 106 сделок с квартирами, что почти на 18% меньше, чем в марте, и примерно на 35% меньше, чем год назад, в апреле 2024. Минский риелтор Екатерина Благуш связала это падение с сокращением количества предложений на рынке.