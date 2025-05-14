На дорогах Уфы поймали семерых пьяных водителей

За минувшие сутки в Уфе произошло 37 ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, в ходе рейдов инспекторы ДПС также задержали семерых водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения. Еще четверо автомобилистов отказались от прохождения обязательного медицинского освидетельствования.
Всего за сутки ГАИ Уфы зафиксировала 355 случаев нарушения ПДД. Среди привлеченных к административной ответственности оказались 13 пешеходов, пренебрегших правилами безопасного перехода проезжей части.
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