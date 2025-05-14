Условия содержания в донском СИЗО не устроили экс-замгубернатора Кушнарева

В Ростове продолжается суд над экс-министром транспорта Виталием Кушнаревым, обвиняемым во взяточничестве и незаконном хранении оружия. Во время перерыва в заседании Кушнарев пожаловался жене Оксане на условия содержания в ростовском СИЗО, отметив, что в московском изоляторе было лучше, в частности, не было проблем с кипятком.
Сопровождавший Кушнарева конвоир поинтересовался, обращался ли тот с жалобами. Оксана Кушнарева, присутствовавшая на заседании, попросила мужа говорить тише, опасаясь внимания прессы, напомнив о пристальном внимании к их семье.
Ранее родственники Кушнарева вели себя агрессивно по отношению к журналистам, выбивая телефоны из их рук и обвиняя прессу в предвзятости.