В Самаре оштрафовали замглавы территориальной налоговой инспекции

Прокуратура Советского района Самары выявила нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Самарской области.
Прокуратура установила, что в налоговую инспекцию № 22 через личный кабинет поступило обращение заявителя по вопросу начисления страховых взносов. В нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан заместитель начальника МИФНС № 22 по Самарской области дал ответ заявителю не на все поставленные в обращении вопросы.
По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю МИФНС № 22 по Самарской области. Кроме того, по постановлению прокурора заместитель начальника был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 5 000 рублей, сообщили в прокуратуре Самарской области.