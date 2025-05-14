В Самаре оштрафовали замглавы территориальной налоговой инспекции

Прокуратура установила, что в налоговую инспекцию № 22 через личный кабинет поступило обращение заявителя по вопросу начисления страховых взносов. В нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан заместитель начальника МИФНС № 22 по Самарской области дал ответ заявителю не на все поставленные в обращении вопросы.