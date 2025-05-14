Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре оштрафовали замглавы территориальной налоговой инспекции

Налоговик был привлечён к административной ответственности по постановлению прокурора.

Прокуратура Советского района Самары выявила нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Самарской области.

Прокуратура установила, что в налоговую инспекцию № 22 через личный кабинет поступило обращение заявителя по вопросу начисления страховых взносов. В нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан заместитель начальника МИФНС № 22 по Самарской области дал ответ заявителю не на все поставленные в обращении вопросы.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю МИФНС № 22 по Самарской области. Кроме того, по постановлению прокурора заместитель начальника был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 5 000 рублей, сообщили в прокуратуре Самарской области.