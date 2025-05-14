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Аноним раскрыл местонахождение «золотого поезда нацистов»

Власти польского города Валбжих получили письмо от анонимного автора, который утверждает, что обнаружил легендарный «золотой поезд нацистов». Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила Daily Mail.

Власти польского города Валбжих получили письмо от анонимного автора, который утверждает, что обнаружил легендарный «золотой поезд нацистов». Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила Daily Mail.

Как рассказали в администрации города, послание поступило 23 апреля, и в нем неизвестный заявил, что нашел «замаскированные вагоны поезда» с ценностями и произведениями искусства, похищенными нацистами в 1930—1940-х годах в Европе. По словам анонима, поезд находится в туннелях недалеко от Валбжиха.

— Три вагона времен Второй мировой войны спрятаны в замаскированном туннеле. Каждый вагон около 12 метров в длину, четыре в ширину и четыре в высоту. Вагоны спрятаны за стальными раздвижными воротами у входа в туннель, — говорится в сообщении анонима.

В администрации Валбжиха отметили, что информация выглядит «конкретной и фактически выверенной», однако автор не запрашивал разрешения на исследование туннеля. Сейчас власти города решают, стоит ли проводить дальнейшее изучение полученных данных.

Согласно местной легенде, бронепоезд с ценностями был отправлен из Вроцлава в Валбжих в последние месяцы Второй мировой войны, но исчез по пути. Предполагается, что в поезде могла находиться похищенная нацистами Янтарная комната из Царского села, передает газета.

В начале декабря 2024 года журналист и кладоискатель из Австрии по имени Буркхарт Лист нашел около 800 картин из коллекции Ференца Хатвани, украденных немецкими нацистами в годы Второй мировой войны.