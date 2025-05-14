Аноним раскрыл местонахождение «золотого поезда нацистов»

— Три вагона времен Второй мировой войны спрятаны в замаскированном туннеле. Каждый вагон около 12 метров в длину, четыре в ширину и четыре в высоту. Вагоны спрятаны за стальными раздвижными воротами у входа в туннель, — говорится в сообщении анонима.