Омские казаки предложили переименовать автобусную остановку

Омские казаки предложили переименовать остановку автобуса № 23 рядом с СКК имени Блинова. Соответствующее предложение потупило в Омский городской совет.
Речь идет об остановке, которая сейчас носит название «Банк». Инициативу о ее переименовании казаки мотивировали тем, что в данный момент никакого банка поблизости нет, а вот Сибирский казачий институт есть. В честь этого учебного заведения и было предложено назвать остановку. Предложение казачества пока не рассмотрено.
Подобные прецеденты в городле уже есть. Напомним, в феврале этого года название сменили две остановки общественного транспорта.