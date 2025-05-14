Омские казаки предложили переименовать автобусную остановку

Речь идет об остановке, которая сейчас носит название «Банк». Инициативу о ее переименовании казаки мотивировали тем, что в данный момент никакого банка поблизости нет, а вот Сибирский казачий институт есть. В честь этого учебного заведения и было предложено назвать остановку. Предложение казачества пока не рассмотрено.