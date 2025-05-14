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Омские казаки предложили переименовать автобусную остановку

Ее предложено назвать в честь Сибирского казачьего института.

Источник: Комсомольская правда

Омские казаки предложили переименовать остановку автобуса № 23 рядом с СКК имени Блинова. Соответствующее предложение потупило в Омский городской совет.

Речь идет об остановке, которая сейчас носит название «Банк». Инициативу о ее переименовании казаки мотивировали тем, что в данный момент никакого банка поблизости нет, а вот Сибирский казачий институт есть. В честь этого учебного заведения и было предложено назвать остановку. Предложение казачества пока не рассмотрено.

Подобные прецеденты в городле уже есть. Напомним, в феврале этого года название сменили две остановки общественного транспорта.