В Следственном комитете рассказали, почему не отменили роковую экскурсию по коллекторам реки Неглинки в Москве

Организаторы роковой экскурсии по коллекторам реки Неглинки в Москве, во время которой погибли семь туристов и их гид Константин Филиппов, не отменили в плохую погоду, чтобы не потерять рейтинг на сайте-агрегаторе, где размещались объявления о проведении экскурсии. Это сообщили KP.RU в пресс-службе Следственного комитета.
«Отмена понижала бы рейтинг экскурсовода на сайте-агрегаторе», — рассказали сайту KP.RU в пресс-службе ведомства, отметив, что у организатора экскурсий по подземной Москве Никиты Дубаса он был «довольно высоким».
Сообщается, что Дубас и ранее давал Филиппову разрешение на проведение экскурсий в неподходящую для этого дождливую погоду.
Подробности трагедии в коллекторе реки Неглинки читайте в эксклюзивном материале сайта KP.RU.
Напомним, трагедия в коллекторе реки Неглинки, унесшая жизнь восьми человек, произошла 20 августа 2023 года. Тогда на экскурсию спустились гид-диггер и туристы, никто из них не выжил.
Среди погибших экскурсантов были трое несовершеннолетних.
По делу о гибели туристов в коллекторе реки Неглинки были арестованы 31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО «Спутник» Александр Ким.