В Следственном комитете рассказали, почему не отменили роковую экскурсию по коллекторам реки Неглинки в Москве

Организаторы роковой экскурсии по коллекторам реки Неглинки в Москве, во время которой погибли семь туристов и их гид Константин Филиппов, не отменили в плохую погоду, чтобы не потерять рейтинг на сайте-агрегаторе, где размещались объявления о проведении экскурсии. Это сообщили KP.RU в пресс-службе Следственного комитета.