Омская область вошла в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами для вахтовиков

Лидерами по их количеству стали Забайкальский край и Магаданская область, где доля таких позиций достигает 33%. При этом интерес соискателей к вахтовой работе остается низким: лишь 3% россиян рассматривают такой формат занятости. В Омской области этот показатель вдвое выше — 6%, что подчеркивает растущую привлекательность региона для вахтовиков.