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Омская область вошла в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами для вахтовиков

Средняя зарплата выросла на 5 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омская область улучшила позиции в рейтинге российских регионов по уровню зарплат для вахтовиков, заняв пятое место по итогам первого квартала 2025 года. Согласно исследованию сервиса hh.ru, средняя предлагаемая оплата труда для работников вахтовым методом в омской области выросла до 168,9 тыс. рублей, что на 5 тыс. рублей превышает показатель января-февраля 2025 года (163,7 тыс. рублей).

«Рост зарплат и увеличение числа вакансий — признак того, что Омская область становится более конкурентной на рынке труда для вахтовиков», — отметили аналитики hh.ru.

Лидерами по их количеству стали Забайкальский край и Магаданская область, где доля таких позиций достигает 33%. При этом интерес соискателей к вахтовой работе остается низким: лишь 3% россиян рассматривают такой формат занятости. В Омской области этот показатель вдвое выше — 6%, что подчеркивает растущую привлекательность региона для вахтовиков.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области — 188 тыс. рублей. Однако Омская область демонстрирует стабильную динамику роста, укрепляя свои позиции в рейтинге. Эксперты связывают это с развитием промышленных проектов и повышением спроса на квалифицированные кадры в регионе.

Ранее мы писали, что Омская область в аутсайдерах по зарплатам среди регионов РФ.