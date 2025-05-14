Володин: всего 27 детей мигрантов сдали экзамены по русскому языку

Спикер напомнил, что с апреля в России действует новый федеральный закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без проверки законности их нахождения в стране и подтверждения достаточного уровня владения русским языком. Володин также отметил, что с прошлого года депутаты инициировали и приняли 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, и все они уже вступили в силу. По его словам, важно анализировать правоприменение новых законов и при необходимости вносить коррективы.