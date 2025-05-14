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Володин: всего 27 детей мигрантов сдали экзамены по русскому языку

Только 27 детей мигрантов смогли сдать экзамен по русскому языку для поступления в российские школы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С момента старта тестирования на участие подали заявки 1762 человека, однако к сдаче экзамена были допущены только 335 из них.

Володин назвал число детей мигрантов, которые смогли сдать экзамен по русскому языку.

Только 27 детей мигрантов смогли сдать экзамен по русскому языку для поступления в российские школы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С момента старта тестирования на участие подали заявки 1762 человека, однако к сдаче экзамена были допущены только 335 из них.

«С момента начала тестирования на него заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335… В 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями только 27 человек», — написал Володин в своем telegram-канале.

Спикер напомнил, что с апреля в России действует новый федеральный закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без проверки законности их нахождения в стране и подтверждения достаточного уровня владения русским языком. Володин также отметил, что с прошлого года депутаты инициировали и приняли 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, и все они уже вступили в силу. По его словам, важно анализировать правоприменение новых законов и при необходимости вносить коррективы.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что 81% детей мигрантов в России не были допущены к процедуре тестирования по русскому языку, которая необходима для зачисления в общеобразовательные учреждения. К числу основных причин отказа относятся предоставление неполного комплекта документов, отсутствие вакантных мест в школах, а также недостоверность сведений, указанных в поданных заявлениях. В ведомстве также уточнили, что в первом этапе экзамена приняли участие 335 детей мигрантов.