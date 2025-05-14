В запасе почти миллиард лет: Стало известно, когда Земля станет безжизненной пустыней

Полученные данные имеют колоссальное значение для науки. Они не только раскрывают будущее нашей планеты, но и подчеркивают необходимость активного поиска пригодных для жизни экзопланет. Как отмечают исследователи, это может стать единственным шансом для выживания человечества в очень отдаленной перспективе.