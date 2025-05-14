В запасе почти миллиард лет: Стало известно, когда Земля станет безжизненной пустыней

Совместное исследование специалистов NASA и японского Университета Тохо привело к шокирующему выводу — жизнь на Земле исчезнет примерно через миллиард лет. Согласно расчетам, опубликованным в Daily Star, это произойдет к 1000002021 году.
Причиной апокалипсиса станут необратимые климатические изменения. Ученые установили, что постепенное увеличение солнечной активности приведет к катастрофическому росту температуры. Одновременно начнется стремительное снижение уровня кислорода в атмосфере, что сделает планету непригодной для известных форм жизни.
Для этих расчетов исследователи во главе с Казуми Одзаки и Кристофером Т. Рейнхардом использовали сверхмощные суперкомпьютеры и разработали уникальную биогеохимическую модель. Она показала, что нынешний период с высоким содержанием кислорода — лишь временный этап в геологической истории Земли.
Полученные данные имеют колоссальное значение для науки. Они не только раскрывают будущее нашей планеты, но и подчеркивают необходимость активного поиска пригодных для жизни экзопланет. Как отмечают исследователи, это может стать единственным шансом для выживания человечества в очень отдаленной перспективе.
Ранее сообщалось, что известный учёный, сформулировавший законы движения и гравитации Исаак Ньютон предсказал, что конец света наступит в 2060 году. Это предсказание он сделал более 300 лет назад, основываясь на библейских пророчествах и математических расчётах.