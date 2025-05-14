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Районы Беларуси продолжают определяться с днями трезвости

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Власти трех районов Беларуси определили даты проведения в их регионах антиалкогольных акций, соответствующие решения райисполкомов опубликованы в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Так, власти Пинского района Брестской области приняли решение ограничить продажу алкогольных напитков с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня. В этот день у школьников пройдут выпускные вечера.

В Смолевичском районе Минской области дней трезвости будет два: с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая на «Последний звонок» и с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня на выпускные вечера.

В Могилевском районе антиалкогольные акции тоже пройдут 24 мая и 13 июня, в этом регионе реализация спиртных напитков будет ограничения в течение суток, то есть с 00:00 до 24:00.

Но есть и исключения: в эти дни спиртные напитки будут реализовываться в объектах общественного питания на розлив.