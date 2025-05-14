Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян: теперь в ход пошла доставка с пунктов выдачи заказов

Мошенники выдумали новую схему обмана россиян, над этот раз под видом доставки с пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Об этом в беседе с РИА Новости заявила гендиректор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова.
Преступники связываются с потенциальной жертвой и предлагают ей доставить покупки домой, требуя для этого номера СНИЛС, ИНН или код из СМС. Позже гражданину звонит второй участник преступной схемы, который представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает о взломе аккаунта на Госуслугах. Мошенник уговаривает перевести деньги на специальный счет или передать наличные полицейскому.
В действительности аккаунт не взламывался, преступники звонят с фейкового номера. Эксперт отмечает, что люди боятся оформления кредита на их имя, а все, что нужно мошенникам — это код из СМС. Так что злоумышленникам достаточно просто обмануть человека.
Ранее киберполиция МВД России опубликовала список конфиденциальной информации, которую категорически запрещено разглашать посторонним. Специалисты подчеркивают, что даже незначительная на первый взгляд информация может стать началом мошеннической схемы.
Кроме того, россиян призвали не вести с мошенниками даже шуточных разговоров. Ведь злоумышленники собирают любую информацию, которую вы им сообщаете, чтобы использовать её в своих целях.