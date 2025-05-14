В ходе дорожного конфликта пермяк распылил в лицо оппоненту газовый баллончик

35-летний пермяк был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение мер принудительного взыскания. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на банковские счета должника. В результате компенсация в полном объеме была перечислена взыскателю.