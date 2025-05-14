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В ходе дорожного конфликта пермяк распылил в лицо оппоненту газовый баллончик

Дорожный конфликт между автомобилистами произошел в Индустриальном районе Перми.

Дорожный конфликт между автомобилистами произошел в Индустриальном районе Перми. Спор возник из-за соблюдения правил дорожного движения, а завершился распылением газового баллончика в лицо оппонента. В результате у потерпевшего был диагностирован химический ожог конъюктивы и роговицы правого глаза.

Мужчина решил не оставлять это безнаказанным, привлек юриста и довел дело до суда. Напавшего признали виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и оштрафовали.

Кроме того, возмущенный оскорблениями и хамским поведением обидчика, гражданин инициировал иск о взыскании компенсации морального вреда и расходов на оплату услуг адвоката. Суд его требования удовлетворил и постановил взыскать с обидчика 80 тысяч рублей.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

35-летний пермяк был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение мер принудительного взыскания. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на банковские счета должника. В результате компенсация в полном объеме была перечислена взыскателю.