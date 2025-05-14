Парад Победы в Москве стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в РФ

По данным CDNvideo, максимальное потребление трафика в Сети во время трансляции парада составило 3,35 Тбит/с, в то время как на Новый год он составлял 3 Тбит/с. Также уточняется, что в обоих случаях общее количество зрителей в Сети составило около 2 млн человек.