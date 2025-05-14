Парад Победы в Москве стал самой просматриваемой онлайн-трансляцией в РФ

Парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходивший на Красной площади в Москве 9 мая, стал самой просматриваемой в России трансляцией в Сети с начала 2025 года, следует из информации, представленной компанией «Билайн» CDNvideo.
«Парад Победы на Красной площади в этом году установил абсолютный рекорд зрительского интереса, став крупнейшей онлайн-трансляцией 2025 года — даже популярные новогодние шоу уступили ему первенство», — отметили в организации, которую цитирует РИА Новости.
По данным CDNvideo, максимальное потребление трафика в Сети во время трансляции парада составило 3,35 Тбит/с, в то время как на Новый год он составлял 3 Тбит/с. Также уточняется, что в обоих случаях общее количество зрителей в Сети составило около 2 млн человек.
При этом у Парада Победы интенсивность просмотров была существенно больше. Пользователи старались следить за трансляцией с Красной площади до её завершения.
Напомним, 9 мая Министерство обороны России сообщало, что в Параде Победы в Москве были задействованы более 11 тысяч военнослужащих. Президента России Владимира Путина на торжественном мероприятии сопровождали 29 лидеров иностранных государств.