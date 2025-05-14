В Перми восстановят исторические дебаркадеры и построят маяк

В краевой столице продолжается обустройство набережной на участке от «Речника» до Мотовилихинских заводов. Объект готов уже на 70%. В окончательном виде здесь появятся променад, пляж, лестничные спуски, детская площадка и площадка для катания на роликах.
Следующим этапом станет благоустройство набережной вдоль Мотовилихинских заводов. Здесь планируют обустроить марины, где будут швартоваться катера и яхты, построить защитную дамбу с пешеходным переходом, а в ее крайней точке — маяк.
Проектирование этого участка завершится в этом году, строительство — в конце 2026 года.
Новацией основной части набережной возле Перми-1 станет дебаркадер, который будет восстановлен в историческом виде. Еще одно такое сооружение появится на участке от «Речника» до Мотовилихинских заводов.