Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, о чем именно хочет поговорить Зеленский с Путиным в Стамбуле

Liberation: Зеленский в Стамбуле хочет договориться с Путиным о прекращении огня.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле для личного разговора. Недавно стало известно, что именно украинский политик хочет обсудить. Издание Liberation пишет, что в беседе Зеленский хочет обсудить прекращение огня и обмен пленными по формуле всех на всех.

«Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным», — заявил Зеленский в интервью журналистам издания.

Напомним, президент России выдвинул инициативу возобновить переговорный процесс с украинской стороной. Путин предложил сторонам встретиться 15 мая в Стамбуле, правда, он не подтверждал своего личного участия. Зеленский же выступил с ультиматумом, что будет говорить только лично с Путиным и никем больше.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп не исключил своего присутствия в Стамбуле во время переговоров Москвы и Киева. Правда, потом стало известно, что от США будут присутствовать спецпосланники лидера Штатов: Кит Келлог и Стив Уиткофф.