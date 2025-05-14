Стало известно, о чем именно хочет поговорить Зеленский с Путиным в Стамбуле

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле для личного разговора. Недавно стало известно, что именно украинский политик хочет обсудить. Издание Liberation пишет, что в беседе Зеленский хочет обсудить прекращение огня и обмен пленными по формуле всех на всех.
«Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным», — заявил Зеленский в интервью журналистам издания.
Напомним, президент России выдвинул инициативу возобновить переговорный процесс с украинской стороной. Путин предложил сторонам встретиться 15 мая в Стамбуле, правда, он не подтверждал своего личного участия. Зеленский же выступил с ультиматумом, что будет говорить только лично с Путиным и никем больше.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп не исключил своего присутствия в Стамбуле во время переговоров Москвы и Киева. Правда, потом стало известно, что от США будут присутствовать спецпосланники лидера Штатов: Кит Келлог и Стив Уиткофф.