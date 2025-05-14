Стало известно, о чем именно хочет поговорить Зеленский с Путиным в Стамбуле

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле для личного разговора. Недавно стало известно, что именно украинский политик хочет обсудить. Издание Liberation пишет, что в беседе Зеленский хочет обсудить прекращение огня и обмен пленными по формуле всех на всех.