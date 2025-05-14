Заплати и лети: житель Прикамья погасил долги ради работы за границей

Чтобы получить разрешение на вылет, мужчина в тот же день исполнил свои финансовые обязательства. Тем не менее, на малой родине ему пришлось еще немного задержаться, так как экстренная отмена ограничения законодательством не предусмотрена. Запрет на выезд был снят после того, как взыскатели получили причитающиеся им денежные средства. Также во избежание дальнейших неприятностей в виде долгов мужчина сообщил адрес организации, в которой он трудоустроен. Теперь текущие алиментные платежи будут удерживаться из его заработка.