Заплати и лети: житель Прикамья погасил долги ради работы за границей

Уклонявшийся от выплаты кредита и алиментов житель Пермского края рассчитался с долгами после того, как не смог вылететь в Армению.
В отделении судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находились исполнительные производства о взыскании с 28-летнего гражданина задолженностей по кредитным платежам и алиментам на содержание дочери на общую сумму более 155 тысяч рублей.
Так как в добровольном порядке мужчина свои обязательства не исполнял, по адресу регистрации не проживал и требования о явке на прием игнорировал, судебный пристав в качестве стимула вынес постановление об ограничении его в праве выезда за пределы РФ.
Два месяца спустя должник неожиданно явился в подразделение ведомства. Мужчина попросил судебного пристава отменить ограничение, так как ему в срочном порядке необходимо вылететь в Армению. Оказалось, что уже длительное время прикамец официально работает в другой стране, а в Россию прилетел в служебную командировку, по окончании которой намеревался вернуться обратно, но на рейс его не пустили, сообщив о запрете.
Чтобы получить разрешение на вылет, мужчина в тот же день исполнил свои финансовые обязательства. Тем не менее, на малой родине ему пришлось еще немного задержаться, так как экстренная отмена ограничения законодательством не предусмотрена. Запрет на выезд был снят после того, как взыскатели получили причитающиеся им денежные средства. Также во избежание дальнейших неприятностей в виде долгов мужчина сообщил адрес организации, в которой он трудоустроен. Теперь текущие алиментные платежи будут удерживаться из его заработка.
В рамках акции «Долг заплати — и спокойно лети» судебные приставы напоминают, что граждане могут самостоятельно отслеживать свой статус у судебных приставов, проверяя в режиме онлайн наличие задолженностей и действующих ограничений, в том числе на выезд за пределы РФ. Сделать это можно с помощью цифрового сервиса Федеральной службы судебных приставов на Едином портале госуслуг.