Глава Большого театра пожаловался на «колумбийскую мафию», отбирающую половину дохода

В феврале «Известия» проинформировали о значительном увеличении стоимости билетов в Большой театр. Минимальная цена билетов выросла на 150% и достигла 1,2 тысячи рублей. Стоимость наиболее дорогих мест на Исторической сцене повысилась до 25 тысяч рублей. В ответ на возникшую критику Валерий Гергиев отметил, что во всех странах мира театральные билеты подразделяются по категориям — от экономкласса до премиум-сегмента.