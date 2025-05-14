Глава Большого театра пожаловался на «колумбийскую мафию», отбирающую половину дохода

Такая ситуация является «грязным пятном» для имиджа России.
Дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев резко высказался о проблеме спекуляции билетами в Большом театре. По его словам, деятельность перекупщиков сравнима с колумбийской мафией.
«Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес», — заявил Гергиев telegram-каналу «Вы слушали маяк». Он отметил, что спекулянты зарабатывают на билетах огромные суммы, присваивая до половины доходов от продажи. По мнению Гергиева, такая ситуация является «грязным пятном» для имиджа России.
В феврале «Известия» проинформировали о значительном увеличении стоимости билетов в Большой театр. Минимальная цена билетов выросла на 150% и достигла 1,2 тысячи рублей. Стоимость наиболее дорогих мест на Исторической сцене повысилась до 25 тысяч рублей. В ответ на возникшую критику Валерий Гергиев отметил, что во всех странах мира театральные билеты подразделяются по категориям — от экономкласса до премиум-сегмента.