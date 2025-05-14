Эксперт Верестникова предупредила россиян о мошенничестве через доставку товаров

Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов и предлагать доставку на дом. Об этом в среду, 14 мая, сообщила эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова.
— Набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные, — рассказала она.
При этом способе мошенники просят данные СНИЛС, ИНН или назвать цифры из СМС. Затем жертве звонит якобы сотрудник правоохранительных органов, который убеждает во взломе аккаунта «Госуслуг» в связи с чем денежные средства находятся в опасности.
В конце, как обычно это и происходит, деньги следует перевести на «безопасный счет», передает слова эксперта РИА Новости.
Ранее аферисты обманным путем вынудили 75-летнюю пенсионерку перевести на их счет 1,2 миллиона рублей. Мошенник представился работником интернет-магазина и сообщил, что у него есть посылка, для доставки которой необходимо сообщить код из СМС-сообщения.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков заявил, что российским семьям необходимо придумать кодовое слово для защиты от мошенников, использующих дипфейк-технологии.