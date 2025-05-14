Эксперт Верестникова предупредила россиян о мошенничестве через доставку товаров

При этом способе мошенники просят данные СНИЛС, ИНН или назвать цифры из СМС. Затем жертве звонит якобы сотрудник правоохранительных органов, который убеждает во взломе аккаунта «Госуслуг» в связи с чем денежные средства находятся в опасности.