МВД: мошенники могут похищать деньги под предлогом оплаты онлайн-покупок

Злоумышленники могут использовать для хищения данных банковских карт и списания средств с них мошенническую схему с «безопасными платежами», сообщает Telegram-канал управления по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт — Петербургу и Ленобласти.
«Мошенники в роли покупателей могут похищать данные банковских карт и совершать списание денег под предлогом оплаты покупок в интернете якобы через безопасный платеж на “защищенном сайте”», — говорится в публикации.
По информации правоохранителей, злоумышленники, связавшись с продавцом под предлогом покупки товара, сообщают о внесении средств на «безопасный счет». Якобы для получения средств продавцу предлагается пройти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт. После введения на нем платежных данных происходит хищение средств.
Чтобы избежать потери денег, правоохранители советуют россиянам продавать и приобретать товары в проверенных интернет-магазинах и на маркетплейсах.
Ранее в МВД предупредили россиян о мошенничестве с финансовыми данными.