МВД: мошенники могут похищать деньги под предлогом оплаты онлайн-покупок

По информации правоохранителей, злоумышленники, связавшись с продавцом под предлогом покупки товара, сообщают о внесении средств на «безопасный счет». Якобы для получения средств продавцу предлагается пройти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт. После введения на нем платежных данных происходит хищение средств.