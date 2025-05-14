Автобус в деревню по звонку и в удобное для человека время. В Беларуси в 2025 году в одном из районов стартует пилотный проект для населенных пунктов с маленьким пассажиропотоком

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси занимается в том числе решением проблемы населенных пунктов с незначительным пассажиропотоком. Об этом в интервью БелТА сказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.
«Прорабатывается возможность реализации пилотного проекта, под которым понимается возможность организации перевозки или заказа транспортного средства в удобное для пассажира время, например, по звонку или через мобильное приложение. Выполнить проект мы планируем в ближайшее время, возможно, в 2025 году, в одном из районов», — отметил специалист.
Кроме того, он отметил, что социальный стандарт по транспортному обслуживанию есть и для деревень с численностью населения от 20 человек, но часто пустить туда автобус возможности нет в принципе, поскольку это не позволяют параметры дороги.
Для того, чтобы решить проблему принято решение, чтобы до определенной остановки общественного транспорта (с учетом железнодорожного и водного в навигацию) было не более 3 километров.
Что же касается административных центров сельсоветов, то туда предусмотрено не менее 16 рейсов в неделю, а с 2026 года будет не менее 20. Для агрогородков с численностью населения более 1 тысячи человек — не менее 28 рейсов в неделю.
Кстати, на две тысячи минчан приходится одна единица общественного транспорта, а на 2 тысячи жителей областных центров Беларуси — 1,5 единицы (здесь подробнее).
Кроме того, власти Минска хотят снизить нагрузку на Минскую кольцевую автодорогу, которая активно используется общественным транспортом и где часто бьются машины (здесь подробнее).
Мы писали, что Генпрокуратура раскрыла детали жуткого ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в седельный тягач в апреле 2024: «Пострадало 52 пассажира» (все подробности здесь).