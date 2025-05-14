У новоиспеченного омского министра молодежной политики будет два зама

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о создании регионального министерства молодежной политики. Он полностью вступит в силу с 15 июня 2025 года.
В министерство будет переименовано сформированное в прошлом году Главное управление молодежной политики Омской области, на данный момент его возглавляет Светлана Лопуценко. Как следует из текста документа, новоиспеченному министру будет положено два зама.
Министерство займется по сути теми же задачами, которые сейчас исполняет управление: молодежной политикой, патриотическим воспитанием, взаимодействием с молодежными общественными организациями.