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В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за ветра, грозы и града 14 мая

В регионе вновь объявлен желтый уровень опасности.

В регионе вновь объявлен желтый уровень опасности. На этот раз специалисты Приволжского УГМС обещают сильный ветер, грозу и град.

Несмотря на пасмурность и ветер, температура воздуха будет довольно комфортной — от +17 до +22 градусов. Ветер же разгонится до 20 метров в секунду.

Ранее мы писали о том, что на мэра Самары подали в суд из-за одного из участков на новой набережной. В то же время другой участок у Вилоновского спуска разрешили приватизировать всего за 1,25 миллионов рублей.

А для метеозависимых настают непростые времена — специалисты обещают сильную магнитную бурю уже в конце этой недели.

Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».