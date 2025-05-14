Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен по русскому языку: Приемная кампания в школах началась в апреле

В российских школах началась приемная кампания для детей мигрантов, и первые результаты оказались крайне показательными. Их привёл председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
Согласно данным Рособрнадзора, из 1762 заявлений на тестирование по русскому языку, к нему было допущено только 335 человек. Причиной массовых отказов стали недостоверные сведения, указанные в документах.
Из тех, кто все же получил возможность сдать экзамен, успешно справились с заданиями лишь 27 человек. Это означает, что подавляющая часть заявившихся не смогли подтвердить достаточный уровень знания русского языка.
«С момента начала тестирования на него заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335. Справились с заданиями только 27 человек», — сообщил он.
Как отметил Володин, эти цифры подтверждают необходимость принятых ранее мер. С апреля 2024 года вступил в силу закон, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без проверки легальности их пребывания в стране и подтвержденного уровня владения русским языком.
За последний год депутаты приняли 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. По словам Володина, промежуточные итоги показывают правильность выбранного курса. Теперь важно продолжать мониторить ситуацию и при необходимости вносить коррективы.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, что проблем с проведением экзаменов для детей иностранцев в стране не выявлено.