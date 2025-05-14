«Premier Energy Distribution» сообщает, что в среду, 14 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. Отключения ожидаются в домах, расположенных по следующим адресам: Ботаника: Бул. Дачия, 44/2, 44/7, 46, 46/A, 50, 52/2, 54/1, 9999, Валя Кручий, 1/1, ½, 2, 2/1, 2/2, 4, ⅘, 4/6, 5 — с 08:50 до 17:00. Белград, 54, 60V, пер. 2 Львов, 63, пер. 3 Львов, 52−54, 60A, 80, пер. 5 Львов, 12−20, пер. 6 Львов, 11−19, Варшовия, 2/2. — с 09:00 до 16:00. Центр: Хынчештское шоссе, 60, 60/3 — с 09:30 до 14:00. Г. Асаки, 27a, 29 — с 14:00 до 16:15. Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11. Еще больше новостей — в Телеграм-канале! Читайте также: Черешня за 250 леев за кило — это еще не предел: Какие фрукты в Молдову будут завозить по бешеным ценам. Ущерб садоводов Молдовы — почти миллиард леев (далее…). Что ждет Молдову в случае потери нейтралитета: Усиленная милитаризация, военные базы НАТО, а наши солдаты будут воевать в «горячих» точках Европы — и это еще не всё. Эксперты — о том, чем жителям страны грозит отказ властей от нейтралитета, прописанного в Конституции страны, и насколько сложно законным путем добиться его отмены (далее…). В Молдове, чтобы выжить, надо в два раза больше денег, чем на Украине и почти такой же доход, как в Румынии: Почему у нас жизнь дороже, чем у соседей — сравниваем цены. Даже на Украине, где идет война, цены буквально на все ниже, чем в Молдове (далее…).