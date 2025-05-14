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Житель Кузбасса арестован за призывы к терроризму в День Победы

Житель Кемеровской области был задержан за призывы к терроризму на мероприятиях в честь 9 мая.

Источник: АиФ Воронеж

В Кемеровской области задержан местный житель, призывавший к терроризму на мероприятиях в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в региональном СУ СКР.

Сотрудники УФСБ России и ГУ МВД по региону установили, что 3 мая житель города Киселевска разместил в одном из мессенджеров публичный комментарий с призывами к осуществлению террористической деятельности во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 9 мая.

Данные были переданы в СК, где было решено возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Фигурант был задержан и заключен под стражу.

Ранее за призывы к терроризму в соцсетях был задержан житель Челябинской области.

В начале апреля Госдума приняла законопроект, разрешающий заочно судить любых лиц, находящихся за рубежом, за совершение преступления против безопасности РФ.