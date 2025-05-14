Житель Кузбасса арестован за призывы к терроризму в День Победы

Сотрудники УФСБ России и ГУ МВД по региону установили, что 3 мая житель города Киселевска разместил в одном из мессенджеров публичный комментарий с призывами к осуществлению террористической деятельности во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 9 мая.