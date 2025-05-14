Shot: Директор финалиста Евровидения Томми Кэша продолжает зарабатывать в России

Музыкальный директор Томми Кэша (Томас Таммеметс) Алина Пязок, проживающая в Лос-Анджелесе, помогает своему другу, певцу Илье Прусикину*, зарабатывать в России. Об этом в среду, 14 мая, сообщил Shot.
После трехлетнего перерыва группа Little Big, покинувшая РФ, выпустила новый трек 9 мая на российских платформах.
Ранее стало известно, что Прусикин* переоформил права на товарный знак Little Big на Алину Пязок, чтобы через нее получать отчисления за песни группы в России, передает Telegram-канал.
В 2023 году Прусикина*, который уехал в США, раскритиковали в Сети за видеоролик, где он катается на скейте в виде креста. Православный священник, общественный деятель и психолог Андрей Лоргус отметил, что артист сделал это, чтобы вызвать эмоции у определенной части своих подписчиков.
В конце января 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big. Уточняется, что фронтмен музыкального коллектива "получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.