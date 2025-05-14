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Жителей Алматы предупредили об ограничениях на проспекте Райымбека

Власти Алматы сегодня, 14 мая 2025 года, обратились к жителям и гостям южной столицы. Причина — масштабная реконструкция на пр. Райымбека батыра, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале AlmatyJoly, на пр. Райымбека батыра продолжаются работы по благоустройству.

«Работы затронут следующие участки:

  • от пр. Райымбека, 348/1 до 451А (Ауэзовский район);
  • от моста пр. Розыбакиева до ул. Брюсова (аллея и северная сторона);
  • от моста пр. Розыбакиева до ул. Тургут Озала, от Брусиловского до Тлендиева;
  • от ул. Байзакова до ул. Галилея;
  • от пр. Райымбека 193 до ул. Торетая (по северной части);
  • от пр. Райымбека 172 до ул. Райымбека 174/2 (по южной части);
  • от ул. Панфилова до Абылай хана и от Чайковского до ул. Желтоксан», — уточнили в пресс-службе акимата Алматы.

Что будет сделано?

Демонтаж старого асфальта. Установка тротуарной плитки и брусчатки. Создание зон отдыха, пешеходных дорожек и велодорожек. Озеленение территорий.

Цель работ:

Создать современные общественные пространства с приоритетом для пешеходов и доступностью для всех категорий жителей, включая детей и людей с ограниченными возможностями.

Возможны небольшие ограничения, поэтому планируйте маршруты заранее.

попросили жителей и гостей Алматы