Жителей Алматы предупредили об ограничениях на проспекте Райымбека

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале AlmatyJoly, на пр. Райымбека батыра продолжаются работы по благоустройству.
«Работы затронут следующие участки:
- от пр. Райымбека, 348/1 до 451А (Ауэзовский район);
- от моста пр. Розыбакиева до ул. Брюсова (аллея и северная сторона);
- от моста пр. Розыбакиева до ул. Тургут Озала, от Брусиловского до Тлендиева;
- от ул. Байзакова до ул. Галилея;
- от пр. Райымбека 193 до ул. Торетая (по северной части);
- от пр. Райымбека 172 до ул. Райымбека 174/2 (по южной части);
- от ул. Панфилова до Абылай хана и от Чайковского до ул. Желтоксан», — уточнили в пресс-службе акимата Алматы.
Что будет сделано?
Демонтаж старого асфальта. Установка тротуарной плитки и брусчатки. Создание зон отдыха, пешеходных дорожек и велодорожек. Озеленение территорий.
Цель работ:
Создать современные общественные пространства с приоритетом для пешеходов и доступностью для всех категорий жителей, включая детей и людей с ограниченными возможностями.
Возможны небольшие ограничения, поэтому планируйте маршруты заранее.