Красников: на выборах в РАН в 2025 году большой конкурс

«В мае очередные выборы, которых не было уже почти три года, и там очень большой конкурс. Могу сказать, у нас на 170 мест членов-корреспондентов РАН почти 1,5 тыс. кандидатов, из которых мы будем выбирать. Конечно, среди кандидатов очень достойные ученые, есть и молодые, подающие надежды, есть и известные исследователи, Герои труда, отмеченные различными международными и государственными премиями. Поэтому есть из кого выбирать, и я здесь с уверенностью могу сказать, что потенциал у академии наук большой», — сказал он.