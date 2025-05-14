Разработан способ получения полезных веществ из крапивы

«Из крапивы можно извлечь полезные соединения, крапива — один из чемпионов по содержанию хлорофилла, — сказал Косяков. — Углекислый газ — это вещество, которое легко переходит в сверхкритическое состояние. Если мы его нагреваем выше 33−34 градусов Цельсия и поднимаем давление до больших значений, мы получаем что-то среднее между жидким состоянием и газом. В таком состоянии углекислый газ является хорошим растворителем. Он может извлекать из разных материалов, в первую очередь растительных, полезные компоненты. И дальше их получать в чистом виде, потому что давление сбросили, флюид сразу превратился в газ, и все, что он растворил, останется в приемном сосуде. Это безвредно, экологично, пожаробезопасно».