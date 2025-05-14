Инновационный препарат для лечения болезни Бехтерева поставят в Хабаровский край

Он применяется для лечения аксиального спондилоартрита или болезни Бехтерева. Препарат будет вводиться пациентам в стационаре Краевой клинической больницы имени Сергеева под тщательным наблюдением медицинских специалистов.
Отметим, препарат «Сенипрутуг» был зарегистрирован министерством здравоохранения России в 2024 году. Его аналогов нет нигде в мире, решение о его назначении принимает комиссия в составе нескольких врачей-ревматологов. Введение лекарства осуществляется внутривенно строго под контролем врача.
«На данный момент у нас уже есть первый пациент. В марте этого года был обследован на базе ревматологического отделения больницы им. Сергеева. По результатам были выявлены показания для назначения “Сенипрутуга”. Показанием для назначения препарата является высокая активность заболевания, обязательно наличие в крови определенного антигена и если нет адекватного ответа на стандартную терапию. Введение первой дозы уже выполнено», — прокомментировала заведующая ревматологическим отделением ККБ им. Сергеева Ирина Черенцова.
Кроме Хабаровского края, первыми регионами, где будет доступен этот препарат, станут Республика Коми, Республика Карелия, Дагестан, Якутия, Татарстан, Московская область, Кемеровская область, Челябинская область и Красноярский край.