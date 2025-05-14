Инновационный препарат для лечения болезни Бехтерева поставят в Хабаровский край

«На данный момент у нас уже есть первый пациент. В марте этого года был обследован на базе ревматологического отделения больницы им. Сергеева. По результатам были выявлены показания для назначения “Сенипрутуга”. Показанием для назначения препарата является высокая активность заболевания, обязательно наличие в крови определенного антигена и если нет адекватного ответа на стандартную терапию. Введение первой дозы уже выполнено», — прокомментировала заведующая ревматологическим отделением ККБ им. Сергеева Ирина Черенцова.