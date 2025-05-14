Боец Дмитрий Спиридонов из Тайшета погиб в зоне СВО

Параллельно работал спасателем МЧС, неоднократно побеждал в профессиональных конкурсах. В октябре 2024 года добровольно подписал контракт и отправился на СВО. Коллеги и близкие вспоминают его как отзывчивого человека, заботливого сына и отца, настоящего профессионала своего дела. 39-летний гвардии рядовой, герой и мужественный воин погиб в поселке Новотроицкое Донецкой области. Он до последнего вздоха стоял на страже Родины.