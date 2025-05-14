«Ъ»: ГИБДД сможет лишать водительских прав по состоянию здоровья

Проект закона дополнен нормой, позволяющей водителю восстановить право управления транспортным средством и вернуть аннулированное удостоверение после лечения. На повторное медицинское освидетельствование у автомобилиста будет три месяца — все это время он имеет право водить автомобиль. Пройти обследование разрешат только в медицинской организации, имеющей лицензию. Водительская медсправка будет переведена в электронный вид. В результате ГИБДД сможет проверять наличие у водителя противопоказаний к вождению.