«Ъ»: ГИБДД сможет лишать водительских прав по состоянию здоровья

Полномочия Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав хотят расширить. Как сообщает «Коммерсантъ», законопроект, который предлагает лишать водителей прав в случае обнаружения противопоказаний к вождению во время медосмотра, накануне обсуждался на заседании комитета Госдумы по транспорту.
Согласно документу, в случае обнаружения у водителя во время медосмотра, диспансеризации или визита в поликлинику признаков медицинского противопоказания к вождению, его направят на внеочередное обследование. При подтверждении заболевания сведения занесут в базу данных Минздрава. Они также автоматически попадут в ГИБДД, и водительские права аннулируются.
Также права могут быть аннулированы, если водитель не приходит на назначенную врачом внеочередную проверку. Если автомобилист повторно сядет за руль после аннулирования водительских прав ему выпишут штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Автомобиль при этом отправится на штрафстоянку.
Проект закона дополнен нормой, позволяющей водителю восстановить право управления транспортным средством и вернуть аннулированное удостоверение после лечения. На повторное медицинское освидетельствование у автомобилиста будет три месяца — все это время он имеет право водить автомобиль. Пройти обследование разрешат только в медицинской организации, имеющей лицензию. Водительская медсправка будет переведена в электронный вид. В результате ГИБДД сможет проверять наличие у водителя противопоказаний к вождению.
Ранее сообщалось, что МВД не будет усиливать контроль за состоянием автомобилей старше 10 лет.