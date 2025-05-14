Благодаря федеральной поддержке в Чайковском реконструированы тепловые сети на проспекте Победы

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что всего с привлечением средств специальных казначейских кредитов в Чайковском намечено реконструировать 18 участков тепловых сетей общей протяженностью 11,4 км, из них по 12 участкам работы уже завершены: «Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения — одна из ключевых задач ЖКХ и энергетической инфраструктуры. От этого зависит не только комфорт, но и здоровье, безопасность и качество жизни граждан. В решении этой задачи серьезную поддержку оказывают инфраструктурные кредиты».