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Благодаря федеральной поддержке в Чайковском реконструированы тепловые сети на проспекте Победы

В Чайковском с привлечением средств специальных казначейских кредитов закончена реконструкция двух участков тепловых сетей общей длиной около километра.

В Чайковском с привлечением средств специальных казначейских кредитов закончена реконструкция двух участков тепловых сетей общей длиной около километра.

Прикамье активно использует инструменты федеральной финансовой поддержки, включая бюджетные кредиты, с 2022 года, пояснил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин: «Это дает в том числе дополнительный импульс для развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства в регионе. Реконструируемые тепловые сети расположены на проспекте Победы».

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что всего с привлечением средств специальных казначейских кредитов в Чайковском намечено реконструировать 18 участков тепловых сетей общей протяженностью 11,4 км, из них по 12 участкам работы уже завершены: «Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения — одна из ключевых задач ЖКХ и энергетической инфраструктуры. От этого зависит не только комфорт, но и здоровье, безопасность и качество жизни граждан. В решении этой задачи серьезную поддержку оказывают инфраструктурные кредиты».

Куратором программы специальных казначейских кредитов является Минстрой РФ, а оператором выступает Фонд развития территорий.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин акцентировал важность выполнения работ качественно и в срок, чтобы система теплоснабжения была способна выдерживать нагрузки и исполняла свое назначение. «Планомерно обновляется вся коммунальная инфраструктура — и котельные, и сети, отмечал глава Прикамья: “Привлекаем различные источники финансирования. Оказывается поддержка федерального бюджета, которая позволила значительно продвинуться в обновлении сетевого хозяйства. Главное, чтобы эти качественные изменения почувствовали люди, в их домах было тепло и комфортно”.