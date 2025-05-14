Суперкомпьютер подсчитал, что жизнь на Земле прекратится в 1000002021 году

Ученые из NASA и японского Университета Тохо с помощью суперкомпьютера подсчитали, что жизнь на Земле прекратится в 1 000 002 021 году. Об этом пишет британская газета Daily Star.
«Исследование предполагает, что растущее тепло Солнца постепенно приведет к тому, что наша планета выйдет за пределы пригодной для жизни границы. в конечном итоге на Земле не будет достаточного уровня кислорода для поддержания жизни», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что одним из ученых удалось обнаружить массивное облако молекулярного водорода под названием Eos в 300 световых годах от Земли, которое, несмотря на свои огромные размеры, долгое время оставалось вне поля зрения научного сообщества.