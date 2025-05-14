Солнце «проснулось»: прогноз магнитной бури мая 15 мая 2025

Нормализация режима дня. Во время геомагнитных возмущений особенно важно обеспечить полноценный отдых и сон. Рекомендуется ложиться и вставать в одно и то же время, а продолжительность сна должна составлять не менее 7−8 часов. Сбалансированное питание. В дни магнитных бурь стоит ограничить потребление жирной, соленой и острой пищи, отдавая предпочтение легким блюдам, богатым витаминами и минералами. Полезно увеличить в рационе долю свежих овощей и фруктов, а также продуктов, содержащих магний и калий. Умеренная физическая активность. Легкая физическая нагрузка, например, пешие прогулки на свежем воздухе, поможет улучшить кровообращение и нормализовать артериальное давление. Однако от интенсивных тренировок в период геомагнитных возмущений лучше воздержаться. Контроль артериального давления. Людям с гипертонией рекомендуется чаще измерять давление и при необходимости корректировать дозировку препаратов после консультации с врачом. Снижение стрессовых факторов. В дни возможных магнитных бурь желательно избегать эмоциональных перегрузок, конфликтных ситуаций и сложных переговоров. Полезными будут методики релаксации, дыхательная гимнастика и медитация. Ограничение употребления кофеина и алкоголя. Эти вещества оказывают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может усугубить негативные эффекты магнитных возмущений. Соблюдение водного баланса. Достаточное количество чистой воды (около 1,5−2 литров в день) помогает поддерживать нормальную работу всех систем организма.