AP: Американцу грозит пожизненное после нападения на бортпроводника с ложкой

Житель Массачусетса Франсиско Северо Торрес признал себя виновным в нападении на бортпроводника с металлической ложкой и попытке открыть аварийную дверь самолета во время полета. Инцидент произошел в марте 2023 года на рейсе United Airlines из Лос-Анджелеса в Бостон, пишет AP.
Согласно материалам дела, за 45 минут до посадки экипаж получил сигнал тревоги о разблокировке аварийного выхода. Бортпроводники обнаружили Торреса возле двери. В этот момент мужчина начал вести себя неадекватно — кричал, что его отец был Дракулой, угрожал убить всех на борту и требовал застрелить себя для перевоплощения.
Во время конфликта Торрес ударил стюарда металлической ложкой. К счастью, никто не пострадал — агрессивного пассажира скрутили другие путешественники и передали полиции после посадки в аэропорту Бостона.
Судьи установили, что подсудимый страдает психическими расстройствами. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за проблем с психическим здоровьем. После ареста суд даже признал его неспособным участвовать в процессе и направил на принудительное лечение.
Теперь Торресу грозит пожизненное заключение по статье о нападении на членов экипажа с использованием опасного предмета. Его адвокат отказался комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что пассажирка из России умерла во время полета после отказа в вынужденной посадке в одном из аэропортов Турции. 50-летняя женщина почувствовала себя плохо примерно за час до посадки рейса в Анталье. Врачи, которые находились среди пассажиров воздушного судна, начали оказывать россиянке медицинскую помощь, но позднее женщине стало хуже.