AP: Американцу грозит пожизненное после нападения на бортпроводника с ложкой

Согласно материалам дела, за 45 минут до посадки экипаж получил сигнал тревоги о разблокировке аварийного выхода. Бортпроводники обнаружили Торреса возле двери. В этот момент мужчина начал вести себя неадекватно — кричал, что его отец был Дракулой, угрожал убить всех на борту и требовал застрелить себя для перевоплощения.