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В Ютазинском районе экологи обнаружили огромную нелегальную свалку

Ее размер достигает двух футбольных полей.

Источник: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Вблизи села Байряки Ютазинского района инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии Татарстана выявили факт незаконного складирования отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь нелегальной свалки составила более 12,8 тысячи квадратных метров, а объем отходов достиг 644 кубометров. На месте зафиксированы как бытовой, так и строительный мусор.

По факту произошедшего исполнительному комитету Ютазинского района направлено предостережение о нарушении обязательных требований природоохранного законодательства. В документе предписано организовать ликвидацию выявленной несанкционированной свалки.

Контроль за выполнением предписаний остается на контроле Минэкологии Татарстана.

Тем временем В Нижнекамске за сброс нечистот в реку фирма заплатила 380 тысяч рублей.