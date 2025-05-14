В Ютазинском районе экологи обнаружили огромную нелегальную свалку

Вблизи села Байряки Ютазинского района инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии Татарстана выявили факт незаконного складирования отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь нелегальной свалки составила более 12,8 тысячи квадратных метров, а объем отходов достиг 644 кубометров. На месте зафиксированы как бытовой, так и строительный мусор.
По факту произошедшего исполнительному комитету Ютазинского района направлено предостережение о нарушении обязательных требований природоохранного законодательства. В документе предписано организовать ликвидацию выявленной несанкционированной свалки.
Контроль за выполнением предписаний остается на контроле Минэкологии Татарстана.
Тем временем В Нижнекамске за сброс нечистот в реку фирма заплатила 380 тысяч рублей.