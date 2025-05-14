Володин: Лишь 27 детей мигрантов из 1762 зачислены в школы по новым правилам

Только 27 детей мигрантов из 1762 зачислили в российские школы после введения новых правил. Об этом в среду, 14 мая, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По словам депутата, среди новых требований для приема детей приезжих в общеобразовательные учреждения — подтверждение законности пребывания на территории страны и знание потенциальными школьниками русского языка на достаточном уровне, что проверяется с помощью специального экзамена. Парламентарий рассказал, что из 1762 человек, записавшихся на тестирование, до него было допущено только 335.
— В 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями только 27 человек, — написал Володин в своем Telegram-канале.
Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь сообщил о значительном количестве злоупотреблений в процессе проведения экзамена по русскому языку для мигрантов. Вице-премьер Марат Хуснуллин также пообещал, что в России больше не будет рабочих-нелегалов. А Вячеслав Володин заявил, что приоритетом работы Госдумы станет совершенствование миграционной политики. Как нужно менять миграционную политику — выясняла «Вечерняя Москва».