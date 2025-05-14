Володин: Лишь 27 детей мигрантов из 1762 зачислены в школы по новым правилам

По словам депутата, среди новых требований для приема детей приезжих в общеобразовательные учреждения — подтверждение законности пребывания на территории страны и знание потенциальными школьниками русского языка на достаточном уровне, что проверяется с помощью специального экзамена. Парламентарий рассказал, что из 1762 человек, записавшихся на тестирование, до него было допущено только 335.