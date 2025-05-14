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Главные новости 14 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 14 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 мая 2025 года.

Трамп надеется, что торговая сделка откроет для бизнеса США рынок КНР

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что торгово-экономическое соглашение между Вашингтоном и Пекином, в случае его подписания, сделает доступным для американских компаний китайский рынок. Американский лидер добавил, что договоренность также принесет выгоду бизнесу Китая.

В ЕС опасаются, что санкции без поддержки США не повлияют на Россию

Источник: Reuters

В европейских странах предполагают, что очередной пакет антироссийских санкций будет неэффективным без поддержки США. Политики ЕС уверены, что ущерб от рестрикций в случае, если Вашингтон не подкрепит их рядом своих ограничений, для России будет незначительным.

В Пентагоне допустили прямой конфликт США и России из-за Украины

Источник: Reuters

В Минобороны США считают вероятным вступление в прямое вооруженное противостояние Москвы и Вашингтона в результате обострения украинского кризиса. Россия в прогнозах Пентагона указывается как ключевой соперник, вероятность конфликта с которым возрастает.

МИД заявил о том, что Россия не несет ответственности за сбитый МН17

Источник: Reuters

МИД России опроверг пресс-релиз Международной организации гражданской авиации о решении по вопросу крушения в 2014 году малазийского «Боинга» MH17, в котором утверждается, что РФ якобы причастна к крушению авиалайнера. В ведомстве заявили, что это не соответствует действительности.

Умер режиссер и трехкратный обладатель «Оскара» Роберт Бентон

Источник: Mary Evans/AF Archive/Cinerenta/TASS

В США в возрасте 92-х лет скончался режиссер и сценарист Роберт Бентон. Он получил два «Оскара» за режиссуру и лучший сценарий за фильм «Крамер против Крамера», а также за оригинальный сценарий к фильму «Места в сердце». Последним его фильмом стала драма «Праздник любви», вышедшая на экраны в 2007 году.