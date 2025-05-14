«Путин, ради Бога»: президент Бразилии выступил с призывом к российскому лидеру в украинском вопросе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с призывом к лидеру России Владимиру Путину в украинском вопросе. Он призвал российского политика встретиться лично с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом президент Бразилии рассказала на пресс-конференции в Пекине.
«Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: Эй, товарищ Путин, ради Бога, отправляйтесь в Стамбул на переговоры», — резюмировал Лула де Силва перед репортерами.
Напомним, Путин сам инициировал встречу с украинской стороной в Турции 15 мая 2025 года. Однако лидер РФ не уточнил, будет ли присутствовать лично на переговорах. Зеленский же со своей стороны заявил, что будет разговаривать только лично с Путиным и ни с кем больше. Позже стало известно, какие именно темы украинский политик хочет обсудить с российским президентом.