Необычного «зайца» сняли полицейские с грузового поезда в Приморье: ехал в самосвале

Правоохранители прервали опасную поездку, задержали нарушителя и вывели его с территории железнодорожного состава. За нарушение правил поведения на объектах транспорта на мужчину был наложен административный штраф. Тем не менее, учитывая его сложное материальное положение, полицейские оказали помощь и помогли добраться до места назначения.