Необычного «зайца» сняли полицейские с грузового поезда в Приморье: ехал в самосвале

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Инцидент произошел на одном из участков Транссиба в Приморском крае. Мужчина решил воспользоваться нестандартным способом передвижения, запрыгнув в вагон-самосвал грузового поезда.
«Гражданин решил добраться до Владивостока на грузовом поезде, поскольку не нашел денег на билет в пассажирский транспорт», — пояснили в ведомстве.
Правоохранители прервали опасную поездку, задержали нарушителя и вывели его с территории железнодорожного состава. За нарушение правил поведения на объектах транспорта на мужчину был наложен административный штраф. Тем не менее, учитывая его сложное материальное положение, полицейские оказали помощь и помогли добраться до места назначения.
Подобные попытки бесплатного проезда представляют угрозу не только для самих «пассажиров», но и для безопасности движения поездов, подчеркивают в транспортной полиции.