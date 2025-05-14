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Необычного «зайца» сняли полицейские с грузового поезда в Приморье: ехал в самосвале

Сотрудники транспортной полиции Уссурийска сняли с грузового состава мужчину, который пытался добраться до Владивостока без билета, нарушив правила безопасности на железной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел на одном из участков Транссиба в Приморском крае. Мужчина решил воспользоваться нестандартным способом передвижения, запрыгнув в вагон-самосвал грузового поезда.

«Гражданин решил добраться до Владивостока на грузовом поезде, поскольку не нашел денег на билет в пассажирский транспорт», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители прервали опасную поездку, задержали нарушителя и вывели его с территории железнодорожного состава. За нарушение правил поведения на объектах транспорта на мужчину был наложен административный штраф. Тем не менее, учитывая его сложное материальное положение, полицейские оказали помощь и помогли добраться до места назначения.

Подобные попытки бесплатного проезда представляют угрозу не только для самих «пассажиров», но и для безопасности движения поездов, подчеркивают в транспортной полиции.