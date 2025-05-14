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У омского любителя алкоголя конфисковали Toyota Corolla

Мужчина повторно находился за рулем пьяным.

Источник: Комсомольская правда

Оглашен приговор суда 41-летнему жителю Омска. Будучи нетрезвым, он неоднократно управлял легковой машиной. Шофер лишился своей Toyota Corolla, а также отправился на принудительные работы. Об этом сообщили в прокуратуре региона 14 мая.

Во время очередной «пьяной» поездки водителя задержали на трассе Челябинск-Новосибирск в окрестностях села Троицкое. Мужчина признал свою вину.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права в течение двух лет управлять транспортными средствами. Кроме того, суд постановил конфисковать у виновного его автомобиль», — рассказали в ведомстве.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в областном центре возобновилось движение трамваев по привычным маршрутам.