У омского любителя алкоголя конфисковали Toyota Corolla

Оглашен приговор суда 41-летнему жителю Омска. Будучи нетрезвым, он неоднократно управлял легковой машиной. Шофер лишился своей Toyota Corolla, а также отправился на принудительные работы. Об этом сообщили в прокуратуре региона 14 мая.
Во время очередной «пьяной» поездки водителя задержали на трассе Челябинск-Новосибирск в окрестностях села Троицкое. Мужчина признал свою вину.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права в течение двух лет управлять транспортными средствами. Кроме того, суд постановил конфисковать у виновного его автомобиль», — рассказали в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в областном центре возобновилось движение трамваев по привычным маршрутам.