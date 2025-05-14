У омского любителя алкоголя конфисковали Toyota Corolla

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права в течение двух лет управлять транспортными средствами. Кроме того, суд постановил конфисковать у виновного его автомобиль», — рассказали в ведомстве.