Несколько районов Ростова-на-Дону остались без воды до 26 мая

Ростовчан ждет двухнедельное испытание — с 13 по 26 мая в трех районах города отключат горячую воду. Об этом предупредили в департаменте ЖКХ.
Причиной временных неудобств стали плановые работы по подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону.
Так, в Ворошиловском районе отключат воду на улицах Пацаева, Капустина, Волкова, проспекте Космонавтов и площади Борко.
В Железнодорожном районе горячей воды нет в переулке Жлобинском, улице Магнитогорская, Молодогвардейская, Кузнечная, Амбулаторная, 95, 95а, Крупской, Осипенко и 6-я Кольцевая.
В Октябрьском районе воды нет в домах по адресам: улица Немировича-Данченко, Калитвинская, Площадь 2-й Пятилетки, улица Таганрогская, Дачная, Медицинская, Парк Октября и улицы Гагринская, Тимошенко.
Подпишись на нас в Telegram.