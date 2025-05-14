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Несколько районов Ростова-на-Дону остались без воды до 26 мая

С 13 по 26 мая в трех районах Ростова отключат горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчан ждет двухнедельное испытание — с 13 по 26 мая в трех районах города отключат горячую воду. Об этом предупредили в департаменте ЖКХ.

Причиной временных неудобств стали плановые работы по подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону.

Так, в Ворошиловском районе отключат воду на улицах Пацаева, Капустина, Волкова, проспекте Космонавтов и площади Борко.

В Железнодорожном районе горячей воды нет в переулке Жлобинском, улице Магнитогорская, Молодогвардейская, Кузнечная, Амбулаторная, 95, 95а, Крупской, Осипенко и 6-я Кольцевая.

В Октябрьском районе воды нет в домах по адресам: улица Немировича-Данченко, Калитвинская, Площадь 2-й Пятилетки, улица Таганрогская, Дачная, Медицинская, Парк Октября и улицы Гагринская, Тимошенко.

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