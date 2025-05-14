НАТО ищет способ выполнить требование Трампа о выделении 5% ВВП на оборону

Страны-члены НАТО начали заключать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа о пятипроцентных тратах экономического производства на вооруженные силы. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам собеседников агентства, 14−15 мая в турецкой Анталье главы МИД стран НАТО обсудят достижение этих планов к 2032 году. Агентство отмечает, что такого увеличения расходов к этому времени ни одна из стран-членов альянса, в том числе и США, достигнуть не смогут.
Генеральный секретарь Марк Рютте подталкивает союзников к тому, чтобы они согласились на уровень в 3,5% ВВП в течение следующих семи лет, а также дополнительные 1,5%, предназначенные для более широкого набора расходов, связанных с обороной.
Министры в Анталье обсудят, какие расходы будут учитываться в компоненте 1,5%, включая такие области, как военная мобильность, товары двойного назначения и кибербезопасность. Но пока неясно, будет ли этот сегмент включать существующие расходы или потребует новых обязательств.
Предложение Рютте включает в себя регулярный и строгий механизм проверки, в отличие от более слабых целей, которые в настоящее время ставят перед собой союзники. Практически все стороны обсуждения уверены, что оборонные планы НАТО будут огромной проблемой.
Ранее западные СМИ сообщали, что нынешнее положение военной доктрины Североатлантического альянса крайне уязвимо — доктрина просто устарела. А господство альянса в небе уже ставится под сомнение.