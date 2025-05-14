НАТО ищет способ выполнить требование Трампа о выделении 5% ВВП на оборону

По словам собеседников агентства, 14−15 мая в турецкой Анталье главы МИД стран НАТО обсудят достижение этих планов к 2032 году. Агентство отмечает, что такого увеличения расходов к этому времени ни одна из стран-членов альянса, в том числе и США, достигнуть не смогут.